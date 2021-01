Marvel revela nuevos afiches de WandaVision

Marvel reveló el 1ero de enero cuatro nuevos afiches de su miniserie “WandaVision”, un excelente regalo de Año Nuevo para los aficionados de la producción.

La publicación de los afiches también se realiza junto a los estrenos de algunos minitrailers de “WandaVision” en Twitter.

El próximo 15 de enero se estrenará “WandaVision” en Disney+ juntando a personajes del mundo de Marvel como Wanda, una poderosa bruja, y Vision, un androide con quien la hechicera mantiene una relación y construyen una familia.

Tune into a new age. #WandaVision, an Original Series from Marvel Studios, starts streaming in two weeks on @DisneyPlus. (2/2) pic.twitter.com/0fICVbHh0X

— Marvel Studios (@MarvelStudios) January 1, 2021