Mary Wilson, miembro fundadora del grupo de pop y soul, The Supremes, murió este lunes en su domicilio de Las Vegas, Nevada, a los 76 años de edad, informó su publicista.

Hasta el momento se desconoce las causas de la muerte de la estrella que brilló en las décadas de los 60 y 70.

Wilson fue integrante original del icónico grupo originario de Detroit formado por mujeres afroamericanas que dieron voz a éxitos como “Stop! In the Name of Love” y “Back in My Arms Again”.

“Las Supremes siempre fueron conocidas como las ‘novias de Motown'”, dijo Berry Gordy, fundador del sello discográfico Motown, compañía que las llevó al estrellato.

“Mary, junto con Diana Ross y Florence Ballard, llegaron a Motown a principios de la década de 1960. Después de una serie sin precedentes de éxitos número uno, reservas de televisión y clubes nocturnos, abrieron puertas para ellas mismas, los otros actos de Motown y muchos, muchos otros. Ella fue una pionera, una diva y la extrañaremos profundamente”, agregó Gordy.

Originalmente, The Supremes contaba con cuatro integrantes: Mary Wilson, Diana Ross, Florence Ballard y Barbara Martin, quien dejó el grupo que conformaron en la adolescencia.

The Supremes consiguieron que una docena de sus sencillos se colocaran en los primeros lugares de éxitos. Cinco de ellos entre 1964 y 1965.

“Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” y “Back in My Arms Again”, encabezaron las listas.

En 1988, The Supremes fueron inducidas al Salón de la Fama del Rock & Roll por Little Richard.