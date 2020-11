Más de 100 personas marcharon en Raleigh en apoyo a Trump: “¡No se rendirá!”

Poco más de 100 personas se reunieron en Raleigh para apoyar a Donald Trump al tiempo que Joe Biden se acerca sigilosamente al triunfo electoral.

Fue en el estacionamiento del edificio de State Archives, en 109 East Jones St, cuando poco antes de las 11 de la mañana —casi al momento que Biden tomó la delantera en varios estados de batalla, incluidos Georgia y Pensilvania—, que se reunieron para manifestar su apoyo al presidente.

Joshua Florez, miembro de un grupo latino conservador, dijo a los periodistas que asistieron a la marcha que él había planeado el movimiento.

“Vamos a intentarlo porque han pasado 48 horas”, dijo, haciendo referencia al tiempo que le está tomando a Carolina del Norte publicar el total de votos.

“No hemos escuchado nada, tienen a Carolina del Norte como rehén. No lo llamarán para presidente”, insistió el protestante.

“Estamos viendo esto en todos los ámbitos. Es simplemente ridículo. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas, se te eriza el pelo de la nuca”.

Raleigh is here for you President Trump! 🇺🇸 #StopTheSteal pic.twitter.com/wZbgtol6Fa

— jaymay123 (@jaymay1232) November 6, 2020