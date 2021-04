Más de 1,100 latinas fueron víctimas de asalto sexual en Carolina del Norte en un año

Una de cada 10 víctimas de asalto sexual en Carolina del Norte son latinas. Esta problemática se ha intensificado con los años, por ello el gobernador de Roy Cooper proclamó abril como el mes de concientización sobre el asalto sexual.

Un informe emitido por la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual estima que una de cada seis mujeres y uno de cada 33 hombres en Estados Unidos ha experimentado alguna forma de violencia sexual en su vida.

Las mujeres de 16 a 19 años tienen cuatro veces más probabilidades que la población general de ser víctimas de violencia sexual de cualquier tipo.

“Las personas de comunidades marginadas y las que tienen identidades marginadas corren un mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales y, al mismo tiempo, tienen menos probabilidades de acceder a sistemas de apoyo y recuperación“, aseguró Cooper en su proclama.

Asalto sexual en Carolina del Norte

En el estado no hay cifras reales sobre el asalto sexual, sin embargo, datos del NC Council for Women and Youth Involvement, entidad que coordina el trabajo de centros de ayuda para víctimas de violencia doméstica, entre julio del 2019 y junio del 2020 unas 10,713 personas buscaron ayuda como víctimas en el estado.

Entre las víctimas atendidas por las organizaciones se contabilizó a 3,000 niños.

El 10.7 % (1,147) de las víctimas asalto sexual fueron latinas en Carolina del Norte.

En más del 70 % de los casos las víctimas conocían a los agresores.

Condados con más víctimas de asalto sexual latinas atendidas por organizaciones

El condado con más víctimas latinas fue Wilson, ubicado al este de Wake. Una de cada diez (118) latinas que sufrieron asalto sexual en Carolina del Norte el año pasado provienen de allí.

Condado Víctimas latinas Wilson 118 Mecklenburg 71 Guilford 66 Alamance 65 Buncombe 64 Carteret 61 Rockingham 60

¿Dónde encontrar ayuda?

Si es víctima de cualquier forma de agresión sexual puede encontrar una lista de recursos con 140 programas de ayuda locales, visitando la página del NC Council for Women and Youth Involvement.

Si cree que su vida o su integridad corren peligro llame al 911.

