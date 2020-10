Más de 50 casos de COVID-19 están relacionados con eventos de una iglesia en Beatties Ford

Funcionarios del condado de Mecklenburg dicen que al menos 50 casos COVID-19 confirmados están relacionados con un evento de dos días en una iglesia de Charlotte.

El brote en la iglesia se considera el brote más grande en el condado de Mecklenburg.

La United House of Prayer for All People (Casa Unida de Oración para Todos) en la calle Beatties Ford celebró una reunión anual el fin de semana del 10 de octubre, según Vilma Leake, miembro de la iglesia.

“En esa reunión la gente viene de todo el país, tal vez en todo el mundo, para venir a este asunto festivo”, dijo Leake.

Raynard Washingon, Director de Salud del Condado de Mecklenburg, declaró que el grupo de casos es preocupante, señalando que 5 de las personas que resultaron positivas son también miembros de una instalación para ancianos a largo plazo que ahora tiene su propio grupo de casos relacionados con el evento de la iglesia.

También dijo que la House of Prayer no está interesada en alojar un sitio de pruebas COVID-19 en su propiedad.

Los funcionarios dicen, “si usted estaba allí, haga la prueba. Además, si usted estaba allí y recibe una llamada, podría ser un rastreador de contactos, así que conteste su teléfono”.

Los líderes de salud de Mecklenburg han pedido a la iglesia que deje de celebrar eventos, pero los líderes de la iglesia no dijeron si tomarían esa recomendación.

El domingo, una organización sin fines de lucro llamada “The Genesis Project” estableció una ubicación de prueba COVID-19 en Reagan Road para ayudar a cualquier persona que pueda haber estado expuesta al virus.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.