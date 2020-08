Más fiestas en Carolina del Norte mientras casos de COVID-19 suben

Las fiestas y reuniones nocturnas no se detienen en Carolina del Norte. Se celebran sin mascarillas, bien pegaditos, con decenas de invitados y sin ninguna medida preventiva ante el COVID-19 .

The Venue at Eastside Park volvió a ser el 29 de agosto el lugar anfitrión de una nueva fiesta, animada por Sonidos Santana en Conover, Carolina del Norte.

Horas antes de que las luces brillaran y la música sonara en The Venue at Eastside Park, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ( NCDHHS , por sus siglas en inglés) reportó un nuevo récord de contagios por coronavirus registrados en un solo día.

La curva de contagios, que venía disminuyendo desde julio de 2020, comenzó a aumentar de nuevo a mediados de agosto.

Las fiestas y reuniones clandestinas no son solo un asunto que ocurre únicamente entre los latinos, es un problema generalizado que preocupa también en ambientes universitarios.

En agosto de 2020, la policía de Greenville clausuró una fiesta con 400 estudiantes y reportó haber detenido otras 20 celebraciones más.

“Lo que estamos viendo en nuestras violaciones (a las normas) es que están ocurriendo ya avanzada la noche”, declaró Stephanie Browning, directora del departamento de salud de Columbia (Missouri) a The Associated Press ( AP ).

“Grupos grandes que se reúnen. No están usando sus mascarillas, no están haciendo distanciamiento social”, expresó Browning sobre el fenómeno que no ocurre solo en Missouri, también en Carolina del Norte.

Ayer nos tocó ir con la Banda la iniciativa a Asheville. =$@n+@n@= (828)781-9851 Posted by Sonido Santana Nc on Sunday, August 16, 2020

El 18 de julio The Venue at Eastside Park había celebrado una fiesta animada también por el DJ Anibal Morales, de Sonidos Santana.

Para ese momento Morales dijo que desconocía la orden ejecutiva que prohíbe reuniones superiores a 10 personas en espacios cerrados. Sin embargo, vuelve a celebrar otra fiesta con la orden del gobernador Roy Cooper en vigencia.

Fiestas de cumpleaños, rodeos y conciertos siguen celebrándose en Carolina del Norte sin detenerse y sin atender a medidas preventivas que sí se han implementado en otros países para hacer actividades similares.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press ( AP ).

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.