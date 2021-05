Matthew Perry tenía ansiedad mientras grabada Friends: “sentía que me iba a morir”

Matthew Perry ha revelado que sufría de fuerte ansiedad durante las grabaciones de la serie “Friends”. El actor luchó con las presiones de filmar el programa frente a una audiencia en vivo. “Sentía que me iba a morir todas las noches”, dijo Perry.

El actor de 51 años, interpretó al sarcástico Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90. Durante el especial de reunión de “Friends” habló acerca de sus problemas de ansiedad. Perry conversó con sus ex protagonistas y ahora amigos, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox.

“Sentía que iba a morir si no se reían”, dijo sobre su experiencia en el programa que duró 10 temporadas, entre 1994 y 2004. Para el intérprete de Chandler, la inseguridad sobre sus habilidades de comedia le provocaba una gran presión. Ésta aumentaba si el público no respondía de manera positiva a sus bromas.

“A veces decía una línea y ellos (el público) no se reían y yo sudaba y, simplemente, me daban convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba”, admite el actor.