Es un periodista quien cubre temas como vivienda, energía, medio ambiente, transporte, negocios, y otros para WFAE. Ha sido editor y reportero en The Charlotte Observer, American Banker, The China News en Taipéi, The Cambridge (Mass.) Chronicle, y The Hartford Courant, entre otros. Tiene una licenciatura en historia de la Universidad de Cornell y una maestría de la Universidad Wesleyan.