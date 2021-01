Varios residentes del condado de Horry en Carolina del Sur asistieron al mitin del presidente Donald Trump el 6 de enero en el Capitolio Washington, DC.

Después de la manifestación hubo un alboroto en el capitolio que resultó en varias personas heridas, muertes, ventanas rotas y muebles robados del Capitolio.

Desde que regresaron a casa desde Washington DC, los residentes del condado de Horry que asistieron a la manifestación dijeron que la gente ha pedido que sean arrestados y renuncien a sus trabajos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Angie Jones, tesorera del condado de Horry, dijo a ABC13 el martes 12 de enero que a pesar de los pedidos, no renunciará.

Propietario está dolido por cómo está siendo tratado

Chad Caton, propietario de la organización ‘I’m Fired Up‘ era otro residente del condado de Horry en el mitin y dijo que desde que regresó a su hogar en el condado de Horry, ha visto cosas muy dolorosas en las redes sociales.

“Ni siquiera puedo comprender el hecho de que me llamen traidor, me llamen terrorista doméstico. Soy un traidor a mi país cuando no tengo nada que ver con el capitolio de ninguna manera”, dijo Caton a ABC13. “Estoy disgustado, herido, porque en última instancia, siempre he tratado de hacer lo correcto en el condado de Horry. Solos, ‘I’m Fired Up’ ha reunido casi 10,000 para juguetes para niños este año. Usamos nuestro plataforma para las necesidades filantrópicas del condado de Horry y ser llamado así, me golpearon mucho porque nunca ha habido una parte traidora en mi cuerpo”.

Caton dijo que estuvo en Washington DC el 6 de enero para apoyar al presidente Trump en su mitin y de ninguna manera participó en lo que sucedió en el Capitolio.

Dijo que aunque cree que hay algunas inconsistencias con las elecciones, piensa que estuvo mal que la gente asaltara el capitolio.

Asegura que en los últimos días la gente ha estado enviando su información a los funcionarios estatales pidiéndoles que lo arresten y llamando a su trabajo pidiendo que lo destituyan.

“Me están vilipendiando, Angie está siendo vilipendiada, y la cosa es que sé que la gente del condado de Horry sabe quiénes somos, dijo Caton.“ Estas declaraciones que se están haciendo, la de traición y el de llamarnos terroristas domésticos. Esas son palabras que no se pueden retirar y afectan la vida de las personas hasta el punto de la seguridad y nuestra capacidad mental para salir y ser parte de la comunidad “.

A pesar de las criticas, desea éxito a Biden

Caton dijo que como alguien que sirvió en el ejército y como bombero, se toma estos comentarios en serio porque quiere lo mejor para el país.

“De hecho, dije en mi programa de radio que, como ex oficial, alguien que ha hecho el juramento de este país de que si el presidente Biden jura como presidente de Estados Unidos, entonces quiero que tenga éxito. ¿Por qué querría que mi presidente que fue elegido y juró no sea bueno en el trabajo? Simplemente no tiene sentido”, dijo Caton.