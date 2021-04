Todos sabemos que el personal médico de primera línea son los que arriesgan la vida en el día día con la Pandemia del COVID-19, hay historias desafortunadas que lamentar y también otras para celebrar.

¡Es un héroe! Médico latino regresa a trabajar, luego de ser intubado por COVID-19

Como el caso que dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde figura Rogelio, un médico urgenciólogo de Puebla que tuvo COVID-19 en el municipio de Teziutlán y tuvo que ser intubado para salvarle la vida.

Según cuenta la institución mexicana, Rogelio estuvo 12 días intubado, pero gracias al trabajo de sus compañeros sobrevivió a esta enfermedad y su pasión por ser médico es tal, que hasta regresó a laborar en cuanto se sintió mucho mejor.

¿Cómo contrajo Rogelio el COVID-19?

Rogelio se infectó de COVID-19 a finales de septiembre del año pasado, por lo que terminó intubado y contrajo la enfermedad, luego de que uno de sus pacientes dio positivo a una prueba rápida tras detectarle algunos síntomas.

A los pocos días, Rogelio presentó algunos síntomas como fiebre, pérdida del gusto y olfato, por lo que fue a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 22 en Teziutlán, donde comprobó que tenía COVID y ahí comenzó la cuarentena para él y su familia.

En un par de días, Rogelio comenzó a tener síntomas más graves como dolor de cabeza intenso, problemas intestinales, dolor abdominal, cuadros de enteritis y vómito.

Ante esta situación, Rogelio ingresó al Hospital General de Zona No. 23 en situación crítica, y al no mejorar, sus colegas decidieron enviarlo al Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita”.

¿Cómo se recuperó Rogelio tras ser intubado por Coronavirus?

La situación era tan grave que Rogelio recibió transfusión de plasma y luego de 12 días intubado, pudo recuperarse del COVID.

“Después de 12 días regresé a este mundo”, comentó y reconoció que gracias al trabajo de sus colegas del IMSS pudo sobrevivir.

Después de varias semanas de recuperación, Rogelio quiso continuar con su vida laboral y retornó a la clínica el 3 de enero en el Hospital General de Zona No. 23.

“Lo único que quería en esos momentos tan críticos es que no tuviera dolor, pudiera comer, ir al baño y que no tuviera fiebre, con eso era una riqueza”, dijo.

¿Conocen alguna otra historia de héroes latinos en la Pandemia del COVID-19?