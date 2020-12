Según la lista de los 100 mejores videos de TikTok los más virales permitieron que no solo la generación Z encontrara un mundo de distracción.

La plataforma usualmente se dirige a entretener y servir de espacio a la Generación Z y los millennials que experimentan con los efectos digitales de la aplicación. Sin embargo, ha hecho posible que se abarque a una cultura general.

Se ve a todos, desde el adolescente hasta los estudiantes universitarios con sus padres y luego sus abuelos, todos haciendo videos”, dijo Kudzi Chikumbu, director de la comunidad de creadores de Tik Tok. “Y ahora TikTok realmente trasciende generaciones, particularmente en este año cuando la gente tuvo mucho tiempo para profundizar y no solo mirar, sino probar”.

Mejores videos de TikTok gozaron de diversidad

“Blinding Lights” de The Weeknd y “Savage Love” de Jason Derulo inspiraron los desafíos de baile de TikTok que los convirtieron en las mejores canciones utilizadas en la aplicación, así como en la no segura para la abuela “WAP” de Cardi B y Megan Thee Stallion.

La pandemia se convirtió en inspiración para crear una conexión con otros usuarios. Así lo hizo la comediante Caitlin Reilly, quien usó la aplicación durante la cuarentena para burlarse de esos compañeros de trabajo molestos en Zoom para uno de los videos con más me gusta. Por otro lado, el rapero Curtis Roach hizo un himno para los días interminables en casa con su canción y meme “Bored in the House”.

La conclusión es que estos son videos que trajeron alegría e inspiración a millones de estadounidenses en un año que ha sido un torbellino para todos mientras todos tratamos de resolverlo”, aseguró Chikumbu.

Bella Poarch: la número uno de TikTok 2020

El video de TikTok con más me gusta es de Bella Poarch, que tiene 45 millones de seguidores. Ella creó un video de sincronización de labios simple pero lindo con unos segundos de movimientos de cabeza y ojos bien sincronizados.

“Ha creado muchos más bailes y expresiones faciales, lanzado sus propios negocios y ha convertido realmente su forma de arte en su carrera”, dijo Chikumbu.

Nathan Apodaca también saltó a la fama

El segundo video más popular fue el de un hombre de Idaho llamado Nathan Apodaca que saltó a la fama después de cantar a todo pulmón “Dreams” de Fleetwod Mac mientras patinaba en una interestatal.

“Realmente se trata de capturar una esencia y un momento”, dijo Chikumbu sobre el video de Apodaca. “Lo que la Generación Z llamaría ‘vibraciones inmaculadas'”.

