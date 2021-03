La lucha feminista alrededor del mundo ha sido el aliciente de muchas mujeres para denunciar abusos. Este lunes, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Melenie Aideé, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, confesó que en 2016 sufrió abuso sexual por parte de un familiar.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Melenie relató que una persona que consideraba como su hermano, se aprovechó de ella una noche que estaban solos en su domicilio.

“Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme”.

Después de dos horas encerrada en el baño, Melanie decidió salir para enfrentar al agresor, pero este ya no estaba en su casa.

“Le llamé a mis papás histérica, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada”, agregó Carmona Villarreal.

Melanie aseguró que recibió apoyo por parte de su mamá y su pareja Cruz Martínez, quienes nunca la dejaron sola. Sin embargo, el resto de su familia minimizó los sucedido.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia”, relató.

Sorprendido por las declaraciones de su hija, Arturo Carmona confesó en el post de Melanie que apenas se había enterado y que sentía un profundo dolor.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma no hayas acudido a mí. Entiendo que lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí”, comentó el actor.

Melenie Carmona Villarreal expresó el sufrimiento que padeció durante cinco años, en los cuales no tuvo el valor para contarle su traumática experiencia a su padre.

“No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”.