Guillermo Ochoa sabe lo que es jugar en Europa, aunque nunca estuvo en un un equipo Top del Viejo Continente, sabe que el nivel de ese lado del charco está por encima de cualquier otro en este planeta.

Memo Ochoa asegura que en Europa no se conoce el futbol mexicano

De esto no hay punto a discutir, sin embargo, el arquero del América reveló a CNN que el futbol mexicano es prácticamente inexistente para los ojos de Europa, esto, por la falta de proyección de los clubes hacia otras partes del mundo.

“Lo he dicho muchas veces, que estamos como en una burbuja, (creemos) que todo el mundo nos ve, nos van a venir a buscar, pero como los clubes económicamente están bien, pues no buscan trascender internacionalmente”, declaró Memo Ochoa a CNN.

El problema no es de los jugadores, sino de los clubes

Ochoa también explicó que parte de este problema se debe a la comodidad en que están los clubes, a pesar de no tener entradas, la afición continúa apoyándolos en otras formas como venta de playeras.

Nadie conocía la Liga MX en Francia

Además, Paco Memo explicó que cuando llegó a las filas del Ajaccio, ningún compañero suyo conocía algo sobre la Liga MX o cuántos equipos participaban en el torneo.

“Cuando yo fui a Europa, primero hay que abrir los ojos, llegas a un lugar. Vengo de México, del Club América, de un equipo famoso, conocido, la gente me conoce, y llegas a un país donde no se ve el futbol mexicano. No conocen lo que es el futbol mexicano”, explicó.

“Tenía compañeros que me decían ‘conozco al América, a dos, tres equipos, pero cuántos equipos hay en la Liga’. Te quedabas de ‘¿cómo? Es una broma’, pero pasa que no conocen el futbol mexicano”, concluyó.

Actualmente, Paco Memo juega como arquero titular del Club América, donde este torneo quedaron terceros en la clasificación global.