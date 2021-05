Un menor de 15 años fue acusado del secuestro de una niña de 5 meses y también fue uno de los sospechosos de un asesinato.

El primer crimen fue perpetrado en Greensboro, Carolina del Norte.

Mientras que la muerte a tiros de un hombre de Winston-Salem ocurrió durante el fin de semana.

Según la información difundida en un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Winston-Salem.

Aproximadamente a las 9:22 de la noche del viernes 21 de mayo, una madre con dos hijos se detuvo en la gasolinera Marathon en 2435 Randleman Road en Greensboro.

Ella solo buscaba obtener direcciones.

Llevaba a su hijo de 3 años con ella dentro de la estación de servicio y dejó a su hija de 5 meses, Nora Starr Grant, en su Volkswagen Tiguan 2017 negro encendido, dijo la policía de Greensboro.

Durante ese tiempo, alguien se subió al auto y se fue.

Se emitió una Alerta Amber para Nora, y tanto la niña como el automóvil fueron encontrados horas después en Winston-Salem.

Nora fue encontrada en Highland Avenue alrededor de las 6:30 de la mañana por una persona que llamó al Departamento de Policía de Winston-Salem.

Y el automóvil fue encontrado en 11th Street y Cleveland Avenue.

Posteriormente, alrededor de las 10:52 de la noche el sábado, los oficiales del WSPD respondieron a un tiroteo.

Fue reportado en 880 E. Twelfth Street en el On Your Way Mart en Winston-Salem.

Cuando llegaron, los oficiales encontraron a Donald Bernard Lowery Jr. de 35 años de edad con una aparente herida de bala y comenzaron a reanimación cardiopulmonar.

El personal de servicios de emergencia del condado de Forsyth respondió, continuó con las medidas para salvar vidas y llevó a Lowery al Wake Forest Baptist Medical Center.

Pero murió a consecuencia de su herida.

El menor de 15 años fue detenido

Durante la investigación, dos menores fueron arrestados y acusados ​​en relación con la muerte de Lowery.

Los investigadores determinaron que la víctima y uno de los menores se conocían y que no se trataba de un delito aleatorio.

Los detectives han acusado a un menor de asesinato.

El segundo menor involucrado fue acusado de disparar un arma de fuego en un vehículo ocupado y secuestro en primer grado.

El segundo cargo de secuestro de un menor estaba relacionado con la investigación del secuestro de Nora que comenzó el viernes en Greensboro.

