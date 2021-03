Menores inmigrantes enferman de COVID-19 en albergue

Casos de COVID-19 han empezado a reportarse en un campamento de menores de edad inmigrantes que cruzan solos la frontera.

The Associated Press accedió a un correo electrónico donde se notificaba que un campamento en Midland (Texas) no tenía planes de seguir albergando adolescentes y que había contagios por coronavirus entre los menores.

Hasta el 17 de marzo, había 485 menores en el campamento de Midland, 53 de los cuales habían dado positivo al coronavirus y al menos un niño había sido hospitalizado.

La cifra indica que 1 de cada 10 menores inmigrantes en ese albergue son casos positivos de COVID-19.

No estaban preparados

Un funcionario que trabaja en las instalaciones de inmigración en Midland, dijo en anonimato a The Associated Press que la atención médica a los menores se complica porque el personal de la Cruz Roja no habla español.

Igualmente, cuando esas instalaciones abrieron no había suficiente ropa para los menores inmigrantes por lo que tenían la misma vestimenta con la que llegaron.

Tampoco había un coordinador de servicios para iniciar el proceso de entrega de menores a familias en Estados Unidos.

Fue casi como fabricar un avión al momento en que despega, dijo el funcionario refiriéndose a la llegada de los menores cuando apenas se instalaban servicios básicos.

¿Crisis?

Aunque el gobierno de Biden asegura que no hay una crisis de migración, las agencias federales han tenido que habilitar rápidamente centros para albergar a estos niños.

Asimismo, se ha solicitado ayuda a la Agencia de Gestión de Emergencias para que apoye al gobierno de Biden en esta área durante 90 días.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).