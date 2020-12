Messi consiente a sus ‘clientes’ y regala cervezas por cada gol anotado

Lionel Messi es letal a la ofensiva, son pocos los arqueros que se han salvado de su prodigiosa zurda y algunos hasta han sido víctimas más de una docena de ocasiones ante el ídolo argentino del Barcelona.

Por algo, Messi presume 644 anotaciones de por vida, un número que es casi inalcanzable para los delanteros mortales en el futbol (aunque Messi no es delantero) y que el argentino colectó en cientos de partidos.

Es por eso que la marca de cervezas Budweiser decidió honrar cada gol del argentino con una dinámica nunca antes vista.

Por cada gol que Messi anotó, Budweiser envió una cerveza personalizada al arquero que lo recibió. Así es, no sabemos si a todos los arqueros les gustaría recordar que la “Pulga” les anotó, pero es un bonito detalle.

Recordemos que con este récord, Messi superó a Pelé y se convirtió en el máximo anotador en un mismo club en todo el mundo, situación que provocó que hasta O’Rey lo felicitara.

Han sido 160 arqueros los que han recibido al menos un gol de Messi, pero algunos que recordamos son Jan Oblak y Gianluigi Buffon, quienes ya presumieron en redes sociales sus botellas personalizadas.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu

— Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020