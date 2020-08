Messi: ¿Qué equipos son opción para el argentino si sale del Barcelona?

¡La pelea entre el Barcelona y Lionel Messi está declarada! Hoy, la “Pulga” habría pedido salir del club en septiembre utilizando una cláusula secreta que existe en su contrato y esto sería efectivo a partir de septiembre.

Los malos resultados, el no obtener un título esta temporada, las fricciones en el vestidor y una supuesta “pelea” con el entrenador Ronald Koeman, habría sido el detonante para que Messi pidiera salir del equipo que ha sido su casa en toda su carrera.

Primero, Messi debe hacer efectiva una cláusula que existe en su contrato y que le permite salir del Barcelona con coste cero al final de cada temporada. Lo malo, es que expiró el 10 de junio, pero la Pandemia del Covid-19 podría dar aliento al argentino, ya que el futbol se detuvo por completo en casi todo el mundo.

En caso de que Barcelona gane un posible pleito que se vendría en tribunales para saber si Messi queda libre o no, el equipo pediría unos 700 millones de euros para que alguien se lleve al astro argentino, cifra casi imposible de pagar en estos tiempos de crisis.

Aug. 19: Ronald Koeman announced as new Barcelona manager

Aug. 25: Messi tells Barcelona he wants to leave the club pic.twitter.com/KkdoM43x9y

— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2020