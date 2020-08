Messi superó al COVID-19 en el motor de búsquedas de Google

Nadie esperaba que Lio Messi dijera adiós al Barcelona, aunque aún no se concreta su salida, se sabe que pidió su salida y que ambas parten están en pláticas para dar por terminada la relación o quizá podría quedarse un año más.

El “anuncio” de Messi donde pide su salida del Barcelona generó un sinfín de conversaciones entre usuarios en redes sociales y en la web, al grado que volvió a posicionarse en los primeros lugares en Google, algo que no ocurría en meses.

La búsqueda más solicitada en los motores de Google es “Coronavirus” desde que inició la pandemia a nivel mundial, usuarios tienen como principal interés esta palabra sobre cualquier otra.

El nivel de búsquedas en Google se mide a través de Trends, “Messi” pasó de ser tema inusual (hasta cierto punto) a ser el Trend número uno a nivel mundial en el motor. Las palabras “COVID-19” y “Coronavirus” quedaron en segundo termino al menos por un par de días.

El punto más alto se produjo en torno a las 20:00 horas del 26 de agosto, cuando la palabra “Messi” rebasó al “Coronavirus” y ·”COVID-19”.

En España y Argentina fueron los países donde el índice se elevó de forma precipitada, de ser tema inusual pasaron a ser el primero en cuestión de una hora.

Messi y Barcelona continúan definiendo el futuro de ambos, la “Pulga” tiene un par de cláusulas que podrían dejarlo dentro del equipo un año más, pero ambas partes podrían llegar a un acuerdo antes de enviar el caso a los tribunales para que Messi sea libre de ir a otro equipo.

The UEFA Technical Observers have ranked their Top 10 goals of the 2019/20 #UCL season ⚽️🔝#Messi pic.twitter.com/Nq9flG8e5w

— MESSI FC (@MessiFcLM) August 28, 2020