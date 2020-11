Messi y otros deportistas se despiden de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona sorprendió al mundo del deporte, por lo que varios deportistas incluyendo a quien es considerado heredero de su legado, Lionel Messi, despidieron al ídolo de las canchas.

Por medio de redes sociales, varios practicantes de diferentes disciplinas le rindieron un pequeño homenaje al Diego, lamentando su repentina muerte.

Lionel Messi, quien fue dirigido por Maradona en la Selección de Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, lamentó la partida del ícono albiceleste, con quien compartió vestidor.

“Un día muy triste para todos los argentinos y para el futbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno.

“Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD”.

Otro que se despidió fue Julio César Chávez, quien convivió con el astro argentino en México.

Por su parte, el futbol argentino fue quien más resintió la pérdida, por lo que no fueron pocos quienes manifestaron su dolor, entre ellos la misma AFA, Boca Juniors y River Plate.

También Javier Mascherano lamentó la muerte del Pelusa.

Incluso, la medallista olímpica Nadia Comaneci, se mostró consternada por la muerte de Maradona.

“Muy triste saber del fallecimiento de una leyenda”.

Very sad to hear of the passing of a legend RIP 🙏🙏🙏 #diegomaradona pic.twitter.com/rWbF9bBkV0

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) November 25, 2020