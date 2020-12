Mexicanos podrán comprar vacunas anti COVID-19 en el extranjero: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la iniciativa privada podrá comprar vacunas anti Covid-19 en el extranjero y no tendrá impedimento para eso.

Esto es gracias a que el gobierno tiene asegurada la compra para garantizar el acceso universal de la misma. Sin embargo, si la iniciativa privada quiere conseguirlas, tendrá que ser en el extranjero, pues el gobierno no venderá ninguna.

“Sí hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento para que se venda la vacuna, se compre afuera”, publicó en un mensaje publicado en su cuenta de Twtitter.

Avanzamos en la aplicación de la vacuna contra el #COVID19. Es la esperanza más cercana para una mejor realidad. pic.twitter.com/YJDqd7rBoJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2020

Además aseguró que primero se buscó que se consiguieran las vacunas para evitar el acaparamiento o que la gente con “influencias” pudiera tenerla primero que las personas que más lo necesitan.

“Lo que estamos haciendo es comprar toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento no porque ‘yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o soy político, soy influyente y me vacuno primero’. No, así no es la cosa”.

Se está aplicando la vacuna anti COVID-19 de Pfizer y se espera la china CanSino

En México comenzaron a llegar las vacunas anti COVID-19 esta misma semana y los primeros en tenerlas han sido los trabajadores de la salud, principalmente los que combaten el virus en la llamada “primera línea”.

“Médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, todos son prioridad, son los primeros a los que vamos a vacunar. Se calcula que serán de 700 a 550 mil. Nos va alcanzar con el acuerdo que tenemos con Pfizer para los primeros meses. Estamos hablando a tener en febrero a más tardar a marzo, vamos a contar con un millón 400 mil dosis, como son dos aplicaciones alcanza para 750 mil trabajadores de la salud, porque son dos dosis”.

Además aseguró que se espera en enero tener más vacunas, pero ahora de la china CanSino, la cual dará esperanzas para que se aplique a más personas en menos tiempo.

“Vamos a seguir con el acuerdo que se tiene con una farmacéutica china, CanSino, vamos a cerrar ya el acuerdo, el compromiso, esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas como la de Pfizer, además es una sola aplicación. Esperemos que para enero tengamos esta vacuna y ya son millones de dosis”.