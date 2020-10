Mexicanos se consternan ante anuncio con indicaciones erróneas sobre el uso del cloro

En la red social Tik Tok se ha viralizado un video que muestra cómo era la publicidad en México en 1967.

Y es que trata acerca de un comercial de dióxido de cloro en el que una mujer ofrece consejos sobre su uso, así como sus usos a la botella. Los usos recomendados tanto para la botella como para el cloro no son recomendados más, por lo que alertó a todos, de acuerdo con Milenio.

La voz de la mujer en combinación con la música de fondo, así como el blanco y el negro de la grabación, brindan una cierta penumbra que los usuarios resaltaron.

En el video se muestra a la mujer reutilizar la botella de dióxido de cloro para guardar jugo, así como agua en la nevera. En la grabación los espectadores observaron cómo en la botella se almacenó dióxido de cloro, consejo que puede causar confusión a miles de niños que pudieran sufrir de un accidente. Lo que es cierto. El dióxido de cloro reacciona rápidamente cuando entra en contacto con los tejidos del cuerpo. En cuanto se ingiere inmediatamente se irritan el estomago, la boca, así como el esófago. Igual surge un severo cuadro digestivo como la irritación severa, las náuseas, los vómitos y las diarreas. Los trastornos hematológicos también surgen a corto plazo.

¿Cómo superar una intoxicación de dióxido de cloro?

Es crucial que las personas intoxicadas con dióxido de cloro no se causen el vómito. En caso de haber entrado en contacto con la sustancia química tanto en la piel como en los ojos lo primero que se debe llevar a cabo es un enjuega con abundante agua durante no más de 15 minutos, según el periódico. En caso de la persona haber inhalado o ingerido la sustancia química se debe buscar atención médica en caso de no saber cuánta cantidad se ingirió.

Si bien es cierto que el dióxido de carbono es un documento que prohíbe la proliferación de bacterias, su uso inadecuado es peligroso para la salud humana.