Alana Long y su familia todavía están desconsolados por su tragedia.

Un accidente automovilístico provocado por una persona en estado de ebriedad les arrebató la posibilidad de ser padres.

“Desafortunadamente, hemos sido afectados por un supuesto conductor ebrio. Perdimos a nuestro hijo por nacer”, dijo a Canal 13 Long, de Carolina del Sur.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El accidente ocurrió hace poco

Ella dice que sucedió hace solo unos meses.

Ahora está tomando ese dolor y convirtiéndolo en esperanza.

“Solo queremos crear conciencia sobre la conducción en estado de ebriedad, poder recaudar dinero para ayudar a Mothers Against Drunk Driving (MADD) a ayudar a otras familias”, dijo Long.

“Y con suerte, poder evitar que otra familia pase por lo que nosotros pasamos”, añadió la mujer.

Habrá marcha masiva

Mothers Against Drunk Driving organizará su marcha “Walk Like MADD” en Hampton Park el sábado 21 de noviembre.

Será para cualquier persona afectada por un incidente de conducción ebria.

Ella, junto con decenas de personas más, marchará por sus seres queridos perdidos y recaudará dinero para ayudar a otros afectados.

“Nuestra recaudación de fondos hasta la fecha se ha disparado y nos sentimos realmente bendecidos de que todos hayan sido tan solidarios”, dijo Long.

Recauda fondos

Se ha convertido en una de las principales recaudadoras de fondos de Lowcountry.

“Mi objetivo original era 2,500 dólares, luego lo moví a 4,500 dólares. Pero desde entonces, hemos ganado 6,800 dólares”, confirmó.

Lleva un collar en honor a su hijo no nacido con sus huellas grabadas.

“Mi hijo no nacido no tuvo la opción de cómo se quitó la vida y que alguien que tomó una mala decisión te quitara la vida no es justo para la otra persona”, dijo Long.

Alana dice que está agradecida por el respaldo que ha recibido.

“El pequeño lado positivo que ha estado con esto es el amor y el apoyo y la comunidad que nos rodea, realmente nos hace sentir bien y nos permite ser más fuertes”, puntualizó.

Tan solo en 2018, 291 personas murieron en Carolina del Sur a causa de un conductor en estado de ebriedad, décimo estado con mayor tasa de fallecimientos por esa causa en el país.