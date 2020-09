Miami Dolphins se ausentarán durante Himno de EE.UU. como protesta

La campaña anti-racismo en los deportes en Estados Unidos continúa, primero fueron los equipos de la NBA quienes levantaron la voz para detener las actividades, después, equipos de la MLB, WNBA y NHL siguieron los pasos.

Ahora, serán los Miami Dolphins, quienes realizarán una acción nunca antes vista en el equipo y es que se ausentarán en la cancha durante el Himno Nacional de EE.UU. en la Semana 1 de la NFL.

Los Dolphins decidieron emprender una campaña de protestas contra el racismo y la brutalidad policíaca en los EE.UU., además, lanzaron un video donde sus jugadores protestan por este tipo de acciones.

Jugadores de los Dolphins apoyaron este acto, ya que consideran que la NFL no tomó suficientes cartas en el asunto y lo dejó a un lado en su agenda. Casos como el de George Floyd pasaron desapercibidos para la Liga.

BREAKING NEWS: The@MiamiDolphins players will stay inside for both national anthems. They express their discontentment with what they call “fluff and empty gestures” by the @NFL pic.twitter.com/ghUktHhPt9

— Jay Williams (@RealJayWilliams) September 10, 2020