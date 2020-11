Michael J. Fox anuncia el fin de su carrera por Parkinson

El actor Michael J. Fox, quien saltó a la fama por su participación en la trilogía de Back to the Future, anunció que no volverá a trabajar, pues el Parkinson, enfermedad que padece desde hace 30 años, ya le impide hasta hacer cosas básicas.

Quien personificara al famoso Marty McFly en la cinta de los 80, realizó la presentación de su libro de memorias, el cual de titula: “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality”. Durante el mismo anunció su retiro, el cual sería definitivo, pues aunque ya antes se alejó de la actuación por la enfermedad, parece que la situación es más grave que antes.

!Hay un tiempo para todo y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea”, comentó en entrevista para la revista People.

El actor de 59 años fue diagnosticado con Parkinson en 1991 y lo hizo público en 1998. En el año 2000 anunció su primer retiro, pues los síntomas se tornraron severos, pero cuando estos se calmaron volvió a trabajar.

Sin embargo, Michael J. Fox confesó que su memoria a corto plazo está muy dañada por la enfermedad, por lo que tendría que retirarse por segunda vez y en esta ocasión parece que ya no hay marcha atrás.