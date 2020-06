Michael Jordan subió a bordo de su yate ‘Catch 23’, izó las velas y fijó rumbo a Carolina del Norte, tierra que lo vio formarse como leyenda. Pero esta vez no fue para darlo todo en la duela, sino en el Big Rock Blue Marlin, uno de los torneos de pesca más importantes en Estados Unidos.

Con la filosofía de Jordan (siempre dar lo mejor), la embarcación del ex basquetbolista fue una de las más destacadas, gracias a la pesca de un marlin azul de 442.3 libras (200.6 kilogramos), la quinta más grande del día.

“Ha sido un rato desde que estuve en Morehead City. Sólo está a unas 100 millas de Wilmington y siempre ha sido grandioso para mí poder volver. Estoy contento de estar de vuelta. Gracias por invitarme”, dijo Michael.

Fiel a su tradición, como las seis veces que ganó un anillo con los Chicago Bulls y festejaba con el resto del equipo en los vestidores, Jordan prendió un puro junto con su tripulación para disfrutar de su logro.

Michael Jordan disfrutando de un puro junto al resto de la tripulación del ‘Catch 23’. (Foto: Ttwitter @bigrockfishing)

Actualmente con residencia en Florida, Michael Jordan siempre ve con alegría el regresar a Carolina del Norte, su estado natal, donde además también tiene negocios, pues es propietario de los Charlotte Hornets de la NBA.

“Esta es una oportunidad para mí para volver a casa. Cada oportunidad que tengo, me encanta volver a casa”, destacó el eterno dorsal 23.

El Big Rock Blue Marlin celebra su 62 edición, con una participación de 204 botes y un premio de 3,4 millones de dólares, que son donados a la investigación contra el cáncer.

VIDEO: Michael Jordan and Catch 23 at Big Rock Landing Tuesday afternoon. The crew boated a blue marlin weighing 442.3 pounds. pic.twitter.com/f0b4f2J1EC

— Ken Watling (@KWOnAir) June 9, 2020