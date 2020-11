Michael Jordan volvió a demostrar que es un fuera de serie incluso lejos de las duelas.

El actual propietario de los Charlotte Hornets dibujó una sonrisa en el rostro de miles de personas con un nuevo gesto altruista.

La organización Feeding America compartió que la leyenda de NBA donó 2 millones de dólares para enfrentar el hambre.

“Cada acción hace la diferencia”, aseguró la entidad que alivia el hambre de más de 200 bancos de alimentos e impacta en 46 millones de personas.

An incredible gift to be thankful for – NBA legend Michael Jordan is donating $2 million to help our neighbors facing hunger! #TheLastDance

Every action makes a difference. Join Michael & visit https://t.co/ExF6iX3wr7 to learn how you can donate or volunteer this holiday season. pic.twitter.com/UVUFQlbe0p

— Feeding America (@FeedingAmerica) November 25, 2020