Michael Jordan es una de las más grandes estrellas, no sólo de la NBA sino del mundo deportivo en general y a sus 58 años es un gran empresario, dueño de un equipo y de una de las marcas más icónicas en el planeta tierra.

Su “Majestad” es una figura a nivel mundial, es empresario, con fama en la actualidad y es sin duda el mejor basquetbolista en toda la historia de la NBA y su trayectoria lo colocan como uno de los mejores atletas de todos los tiempos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

MJ y sus múltiples premios

No hay ningún elogio que no se haya hecho antes hacia MJ, no sólo por sus seis títulos de la NBA, sus 5 premios MVP de la temporada, el Premio al Defensivo del Año, sus dos Oros Olímpicos, su par de trofeos del Slam Dunk Contest, sino por su tremenda habilidad para hacer negocios.

Muchos basquetbolistas decidieron derrochar su fortuna, pero MJ no, decidió invertir y ahora posee una de las marcas más icónicas en el mercado deportivo y hasta el PSG viste con ropa de su insignia.

Michel Jordan: 10 momentos inolvidables de su ‘Majestad’ en la NBA

Hoy, MJ cumple 58 años, casi seis décadas y el mejor basquetbolista de todos los tiempos merece reconocimiento, no sólo de la NBA, sino del deporte general y es por eso que te dejamos 10 momentos inolvidables de su ‘Majestad’:

El giro de 180 grados sobre Bill Laimbeer

Los 69 puntos ante los Cavaliers

Su primer título del Slam Dunk Contest

Su ‘Majestad’ vuela sobre los Lakers

New York Knicks, su cliente favorito

El vuelo sobre Craigh Ehlo

Michael le dice ‘NO’ a Mutombo

Alonzo Mourning posa para la foto ante MJ

El Dream Team de Barcelona 1992

La cátedra sobre Kobe Bryant