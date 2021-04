Sin duda esta es una noticia que todas y todos los fans de RuPaul’s Drag Race disfrutarán, pues la cantante y jueza del programa Michelle Visage lanzó una nueva canción, al lado de la agrupación Steps, luego de casi 30 años de no estrenar un single.

La participación de Visage se incluirá en el álbum What the Future Hols, Pt 2. y es una secuela del disco del 2020 What The Future Holds Pt 1.

El nuevo material contará con 10 canciones nuevas y con la participación de la jueza de Drag Race.

Además, hace solo unas horas, la agrupación británica de pop, formada por Lee Latchford-Evans, Claire Richards, Faye Tozer, Ian H Watkins y Lisa Scott-Lee, lanzó el video Heartbreak in This City, en el que ya aparece Michelle.

El video musical de Hearbreak in this City muestra a la exestrella de la agrupación Seduction, Michelle Visage, de 52 años en un papel de “agente especial”.

Esta es la primera vez en casi 30 años que Visage lanza un tema musical, pues el último que sacó fue en 1992.

Por su parte, Steps se formó en 1997, aunque se separaron en el 2001. Sin embargo, luego de una reunión en 2011 la banda de pop llevó a cabo una gira de 12 fechas con entradas agotadas y se han mantenido activos desde ese momento.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.8 millones de seguidores, Visage mostró su emoción con sus fans.

Aquí te dejamos el video de Hearbreak in This City, la nueva canción de Michelle Visage, de RuPaul’s Drag Race en colaboración con la agrupación Steps.