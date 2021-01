Mick Foley, legendario luchador de WWE da positivo a COVID-19

Mick Foley, exluchador y miembro del Salón de la Fama de WWE informó que actualmente se encuentra combatiendo contra el COVID-19.

Por medio de sus redes sociales, el veterano gladiador extremo, informó que contrajo el virus en una firma de autógrafos. Pese a que fue virtual, alguna de las dos personas con las que convivió era portador.

“Di positivo de COVID tras una firma virtual realizada el pasado 12 de diciembre. Habían dos personas en el mismo cuarto que yo, y ambas estaban utilizando máscaras. En mi caso, me saqué la mía para que no afectara mi trabajo en la firma virtual. Uno de los trabajadores que estaba conmigo presentó síntomas esa misma noche y me advirtieron que recibió diagnóstico positivo”, comentó en un video.

I tested positive for COVID following a December virtual signing, and have been isolating in a hotel room for the past 18 days.

Please continue to take this virus seriously – mask up, social distance, look out for one another.

Wishing all of you a happy, healthy new year. pic.twitter.com/WFcM8iuUmi

— Mick Foley (@RealMickFoley) January 2, 2021