Microsoft: ¿Cuál será el precio del XBox Series para EE.UU. y México?

La nueva consola de Microsoft, la Xbox Series X hizo un revuelo en redes sociales al darse a conocer el precio oficial de la consola, luego que fuera muy por encima sobre la estimación que daban algunos especialistas y gamers.

Primero, la empresa de Bill Gates reveló que la consola en versión mini, es decir la Xbox Series S tendría un precio de 299 dólares, unos 6,500 pesos mexicanos. Pero al revelar hoy el precio de la consola normal, el precio no es el que esperaban los fans.

Microsoft reveló hoy a través de redes sociales que la nueva Xbox Series X costará 499 dólares en EE.UU. pero el precio es sugerido, es decir, sólo si lo compras directamente a la compañía de tecnología.

La realidad es que en las tiendas de Estados Unidos podría verse un precio superior, pero a nivel Latinoamérica, el costo está arriba de la realidad.

