Las polémicas del cantante Miguel Bosé están en aumento. Y así quedaron plasmadas en lo que narró para Lo de Évole, el programa de Jordi Évole.

En una entrevista Miguel Bosé retomó importantes temas en su vida que han estado en la cima.

Pero antes de comenzar pidió a su entrevistador:

Quítate esa máscara. ¡Pero ya! Yo no hablo con gente con mascarilla” — Miguel Bosé

Y es que consecuente con su postura acerca de la pandemia no podía ser de otro modo. Bosé en los últimos meses optó por negar la presencia del coronavirus. Incluso, admitió que no usa gel alcoholado como medida de precaución. De igual manera, aseguró que en lo que va de año no se ha hecho prueba alguna PCR para detectar coronavirus.

Meses después aseguró que

El bicho existe, nunca he dicho que no existiera, existe. Lo que pasa en este momento es que su fuerza está disminuyendo. En resumen, habemus bicho”.

Aun así, sus comentarios siguen dejando entrever cómo minimiza la gravedad del COVID-19.

Y cómo no, mi visión sobre las mentiras de la actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente”, aseguró.

3 Confesiones de Miguel Bosé

Acá están 3 de las frases principales en torno a las cuales habrá mayor profundidad el próximo domingo 11 de abril, a las 21:30 en laSexta.

Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”.

Desde hace meses la salud de Bosé está en el ojo del mundo. Los rumores sobre la pérdida de su voz y el deterioro de sus articulaciones al caminar abundan; al punto que se habla de una supuesta enfermedad degenerativa que podría estar sufriendo el artista.

He tenido años salvajes. Sexo a lo bestia, drogas. Y un buen día me desperté y dije se acabó”.

Otro tema que no pudo dejar de tocar se refiere a los excesos que lo han rodeado a sus 65 años. Sin embargo, también admitió que hace siete años decidió dar un vuelco a su vida. Comenzó por aislarse del mundo producto de los estragos que esos excesos dejaron en su vida. No obstante, cree que es el momento de producir proyectos para su carrera musical.

Mi madre no se murió de COVID. Y eso tiene que parar ya“.

Esta fue la respuesta cuando Évole le dice: “Tu madre tenía COVID”. De esa manera quiso dejar claro que su madre Lucía Bosé no falleció en 2020 por efectos de coronavirus.

Parte de estas declaraciones son un avance igualmente de un libro autobiográfico que el español lanzará al mercado antes de cerrar este 2021.

Cuento cosas que nadie ha oído ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada el próximo noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas”, escribió el artista en su renovado Instagram.

Reciente el cantante se apuntó un logro al ganar el juicio por la filiación de sus cuatro hijos, nacidos de su relación con el escultor español Nacho Palau.