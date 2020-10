En el debate de este miércoles 7 de octubre entre Kamala Harris y Mike Pence por la vicepresidencia de Estados Unidos, el actual vicepresidente dio de qué hablar en las redes sociales y no por sus mociones, sino por una mosca que se posó en su cabello durante el evento.

Justo cuando el candidato republicano exponía uno de sus puntos, una enorme mosca aterrizó en su cabellera. A pesar del movimiento corporal de Mike Pence, el insecto no se movió y permaneció en su cabeza por un buen rato.

Como era de esperarse, los memes no faltaron y comenzaron a circular de inmediato por las redes. Incluso, el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, hizo varios chistes sobre el gracioso incidente.

“Aporta cinco dólares para ayudar a esta campaña a volar”, tuiteó la cuenta de Joe Biden junto con una foto del candidato con un matamoscas.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Por si fuera poco, la cuenta del exvicepresidente también compartió un enlace con el nombre “lamoscavotará.com”.

Cientos de internautas compartieron sus más graciosas y creativos memes. Incluso hicieron una cuenta falsa de Twitter llamada “La Mosca de Mike Pence” que tuiteó que tuiteó con humor negro.

“Dato curioso: soy el único amigo negro de Mike Pence”.

Los mejores tuits y memes sobre el curioso hecho de la mosca y Mike Pence:

The Fly was second, Kamala was first 😐 pic.twitter.com/bEJkZT4QIe — JackluvsU (@JackluvsU) October 8, 2020

*Trump wins debate through sheer will power*

*Media: We need to talk about the issues!!!

*Pence wins debate by calmly talking about issues*

*Media: LoOk a fLy LOL@realDonaldTrump @Mike_Pence pic.twitter.com/FXeQwk0M42 — 🥰🌸🍔🌎🎭🏹♿🇺🇲 (@Aera_GiGi) October 8, 2020

Preview of me at my first ever press conference tomorrow wish me luck 💖💘 pic.twitter.com/ZrXD87nP1M — The Fly On Mike Pence’s Head (@fly_pences_head) October 8, 2020

Me watching the debates seeing a fly land on Mike Pence’s hair pic.twitter.com/mspEBbqhSo — Tank.Sinatra (@GeorgeResch) October 8, 2020

Incluso hicieron un parodia del movimiento racial “Black Lives Matter”.