Mike Pompeo respalda acciones de Donald Trump en Medio Oriente y Asia

Hoy fue un día crucial rumbo a las elecciones en Estados Unidos, la primera dama, Melania Trump y el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dieron su discurso en la Convención Republicana y defendieron la política implementada por Donald Trump durante su mandato.

Melania Trump describió parte de los logros en torno al manejo de la Pandemia del Covid-19, además del espacio que se ha dado a las mujeres en el gobierno.

Todos estos hechos fueron resaltados durante su intervención en en el segundo día de la Convención Republicana.

En cambio, Mike Pompeo explicó que la paz en la nación norteamericana está garantizada, gracias al respaldó las decisiones que tomó el mandatario en momentos cruciales.

Por otra parte, Pompeo explicó y defendió el manejo de la política exterior de Trump, la cual fue en beneficio de los norteamericanos. También, señaló a China como la principal causante de la Pandemia mundial.

CNN’s Daniel Dale fact-checks statements that Eric Trump, Secretary of State Mike Pompeo and others made during their speeches during night two of the 2020 Republican National Convention. https://t.co/UCoaq4rzaW pic.twitter.com/JVdU1bo4Og

— CNN (@CNN) August 26, 2020