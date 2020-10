Mike Tyson revela el odio que ha tenido en contra de Michael Jackson

Todo mundo sabe que si haces enojar a Mike Tyson te puede ir muy mal, con unos puños de acero y ser ex Campeón de peso Completo, lo convierten en un tipo de cuidado en cualquier parte donde esté.

Por esta y más razones nunca quisieras ser odiado por alguien como Mike Tyson, así que son pocas personas las que han logrado despertar este instinto en el ex boxeador.

Uno de ellos es Michael Jackson. ¡Sí, el “Rey del Pop”! Y es que Mike Tyson reveló en un podcast llamado HotBoxin el odio que sentía hacia el cantante y múltiple ganador de Grammys.

Este odio se lo ganó Michael Jackson tras minimizar a “Iron MIke” en uno de los encuentros que tuvieron en Cleveland.

“Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: ‘¿A qué juega? No debió verme…’ No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón”, confesó.

Incluso, Mike Tyson reveló que fueron al camerino de Michael Jackson para saludarlo y pasar un buen momento al lado del promotor Don King.

“Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, Jackson fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’”, continuó “Iron Mike”.

“Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, sólo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche”, añadió.