Milagroso desenlace tras choque de dos avionetas en el aire

Dos avionetas chocaron en pleno vuelo en Colorado, una quedó casi partida por la mitad y el piloto de la otra desplegó el paracaídas.

Ambas aeronaves se disponían a aterrizar en un pequeño aeropuerto cerca de Denver el miércoles cuando chocaron, indicaron la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) y el departamento de bomberos local.

Lo curioso es que ambas lograron aterrizar y nadie resultó lastimado, informaron autoridades.

No recuerdo jamás haber visto algo así, y que además nadie resulte lastimado, es algo simplemente asombroso”, añadió.

June Cvelbar relató a la emisora KUSA TV que estaba paseando por el parque Cherry Creek vio cuando las aeronaves chocar.

Vi dos avionetas en el cielo, una era más grande, verde, y pensé que se trataba de una aeronave de rescate que estaba guiando a la otra, que me parecía a un planeador. Escuché un ruido, pero no me di cuenta que habían chocado”, contó a la emisora.