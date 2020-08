Pareciera que fue ayer cuando comenzaron a circular las noticias sobre el brote de coronavirus en Wuhan, China, acompañadas de imágenes de una ciudad desierta y videos de la gente confinada en sus hogares.

Actualmente, en muchas partes del mundo se vive bajo estrictas medidas sanitarias, pero parece ser que no es el caso de Wuhan, epicentro mundial de la pandemia de COVID-19, donde ya asisten a festivales de música sin ningún tipo de protocolo de seguridad o distanciamiento social.

VIDEO: 🇨🇳 Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last year, keen to party as the city edges back to normal life pic.twitter.com/SJFBmx5sU8

— AFP news agency (@AFP) August 17, 2020