El exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional de 2017 a 2019, Miles Taylor, reveló que él fue el “alto funcionario” que escribió el artículo “Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump” del New York Times en 2018 y de un año después, escribir el libro más vendido “A Warning”.

En agosto, Miles Taylor se pronunció como el primer exmiembro de la administración de Donald Trump que apoya abiertamente al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

A continuación puedes leer la confesión de Miles Taylor:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Hace más de dos años, publiqué un artículo de opinión anónimo en The New York Times sobre la peligrosa presidencia de Donald Trump, mientras estaba bajo su mando. Él respondió con un tweet breve pero contundente: “¿TRAICIÓN?”.

Trump ve la crítica personal como subversiva

Yo adopto un punto de vista diferente. Como escribió Theodore Roosevelt: “Anunciar que no debe haber críticas al presidente, o que debemos apoyar al presidente, bien o mal, no solo es antipatriótico y servil, sino que es moralmente traidor para el público estadounidense. Nada más que se debe decir la verdad sobre él o sobre cualquier otra persona. Pero es aún más importante decir la verdad, agradable o desagradable, sobre él que sobre cualquier otra persona”.

No le debemos al presidente nuestro silencio. Le debemos a él y al pueblo estadounidense la verdad.

No se equivoque: soy republicano y quería que este presidente triunfara. Pero con demasiada frecuencia en tiempos de crisis, Donald Trump ha demostrado que es un hombre sin carácter, y sus defectos personales han resultado en fallas de liderazgo tan significativas que pueden medirse en la pérdida de vidas estadounidenses. Fui testigo de la incapacidad de Trump para hacer su trabajo en el transcurso de dos años y medio dentro de la Administración. Todos lo vieron, aunque la mayoría dudaba en hablar por temor a represalias.

Entonces, cuando dejé la Administración, escribí una advertencia, un estudio del carácter del actual Comandante en Jefe y una advertencia a los votantes de que no era tan malo como se veía dentro de la Administración Trump, era peor. Si bien reclamo la autoría exclusiva de la obra, los sentimientos expresados ​​en ella fueron ampliamente compartidos entre los funcionarios de los niveles más altos del gobierno federal. En otras palabras, los propios lugartenientes de Trump estaban alarmados por su inestabilidad.

Se ha hablado mucho del hecho de que estos escritos se publicaron de forma anónima. La decisión no fue fácil, luché con ella y entiendo por qué algunas personas consideran cuestionable presentar cargos tan serios contra un presidente en ejercicio bajo la cobertura del anonimato. Pero mi razonamiento fue sencillo y lo mantengo. Emitir mis críticas sin atribución obligó al presidente a responderlas directamente por sus méritos o no responderlas en absoluto, en lugar de crear distracciones a través de pequeños insultos y apodos. Quería que la atención estuviera en los mismos argumentos. En ese momento pregunté: “¿Qué hará cuando no haya nadie a quien atacar, solo una idea?” Tenemos la respuesta. Se desquició. Y las ideas se sostuvieron por sí mismas.

Sin embargo, dejé en claro que no tenía miedo de criticar al presidente bajo mi nombre. De hecho, me comprometí a hacerlo. Por eso he hablado durante las elecciones generales. He tratado de transmitir lo mejor que puedo, basándome en mi propia experiencia, cómo Donald Trump ha hecho que Estados Unidos sea menos seguro, menos seguro de su identidad y destino y menos unido. Ha respondido de manera predecible, con ataques personales destinados a ocultar el mensaje subyacente de que no es apto para el cargo que ocupa.

Sin embargo, Trump no ha logrado enterrar la verdad

¿Por qué? Porque desde que se publicó ese artículo de opinión, se me ha unido un número sin precedentes de antiguos colegas que han optado por hablar en contra del hombre al que una vez sirvieron. El carácter y el historial de Donald Trump ahora han sido desafiados de innumerables formas por su propio exjefe de gabinete, asesor de seguridad nacional, director de comunicaciones, secretario de estado, secretario de defensa, director de inteligencia nacional, vicepresidente del Estado Mayor Conjunto y otros designó personalmente.

La historia también registrará los nombres de aquellas almas que tenían todo que perder pero se levantaron de todos modos, incluidos los funcionarios de Trump Fiona Hill, Michael McKinley, John Mitnick, Elizabeth Neumann, Bob Shanks, Olivia Troye, Josh Venable, Alexander Vindman y muchos más. Aplaudo su valentía. Estos no son “Deep Staters” que conspiraron para frustrar a su jefe. Muchos de ellos eran partidarios de Trump y todos son patriotas que aceptaron grandes riesgos personales para hablar con franqueza sobre un hombre al que han visto tomar represalias e incluso incitar a la violencia contra sus oponentes. (También he experimentado el costo de condenar al presidente, ya que hacerlo ha tenido un costo considerable en mi trabajo, vida diaria, matrimonio, finanzas y seguridad personal).

Estos servidores públicos no fueron intimidados. Y tú tampoco deberías estarlo. Como descendientes de revolucionarios, la disidencia honesta es parte de nuestro carácter estadounidense y debemos rechazar la cultura de intimidación política que ha cultivado este presidente. Por eso escribo esta nota, para instarlo a hablar si no lo ha hecho. Si bien espero que algunos funcionarios más de Trump encuentren rápidamente su conciencia, sus palabras ahora son más importantes que las de ellos. Es hora de dar un paso al frente y arrojar luz sobre la discordia que ha infectado nuestro discurso público. Puede hablar más alto con su voto y persuadir a otros con su voz. No temas el debate abierto. Como he dicho antes, no hay mejor prueba de pantalla para la verdad que verla en una audición junto al engaño.

Referéndum de dos partes

Esta elección es un referéndum de dos partes: primero, sobre el carácter de un hombre, y segundo, sobre el carácter de nuestra nación. Por eso también estoy instando a mis compañeros republicanos a que antepongan al país al partido, incluso si eso significa apoyar al oponente demócrata de Trump. Aunque es probable que el exvicepresidente Joe Biden busque reformas progresistas a las que se oponen los conservadores (y se asume que los desafiaremos en la oposición leal), su agenda política no puede igualar el daño hecho por el actual presidente al tejido de nuestra República. Creo que la decencia de Joe Biden nos unirá de nuevo donde la deshonestidad de Donald Trump nos ha destrozado.

Trump ha sido exactamente lo que los conservadores siempre dijimos que el gobierno NO debería ser: expansivo, derrochador, arbitrario, impredecible y propenso a abusos de poder. Peor aún, como he señalado anteriormente, ha lanzado un asalto total a la razón, prefiriendo entronizar la emoción y el impulso en la sede del gobierno. Las consecuencias han sido calamitosas, y si se le dan cuatro años más, empujará los límites de su poder más allá de los “delitos graves y faltas” por los que ya fue acusado.

Créeme. Pasamos años tratando de mejorar las malas decisiones de Trump (a menudo sin éxito), muchas de las cuales volverán con fuerza en un segundo mandato. Recuerde, este es el hombre que nos dijo: “Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total”. Creo más que nunca que Trump desatado significará una nación deshecha: un continuo deslizamiento hacia la acritud social, con Estados Unidos desapareciendo en el fondo de un escenario mundial que alguna vez estuvo al mando, por no hablar del daño a nuestras instituciones democráticas.

Sin embargo, me equivoqué en una afirmación importante de mi artículo de opinión original. El país no puede depender de burócratas bien intencionados y no electos alrededor del presidente para dirigirlo hacia lo correcto. De todos modos, ha purgado la mayoría de ellos. Tampoco pueden confiar en que el Congreso nos librará de los caprichos descarriados de Trump. La gente misma es el máximo control del director ejecutivo de la nación. Solo nosotros debemos determinar si su comportamiento justifica la permanencia en el cargo, y enfrentamos una decisión trascendental, ya que nuestra elección sobre el futuro de Trump afectará nuestro futuro en los próximos años. Con eso en mente, él no merece un segundo mandato en el cargo y no merecemos vivirlo.

¿Eliminar a Trump es la solución?

Eliminar a Trump no será el fin de nuestros problemas, lamentablemente. Mientras viajaba visitando estados cambiantes durante el último mes, me quedó claro lo lejos que se han distanciado los estadounidenses unos de otros. Hemos perpetuado la aparentemente interminable hostilidad avivada por este presidente divisivo, por lo que si realmente queremos restaurar la vitalidad de nuestra vida cívica, el cambio debe comenzar con cada uno de nosotros, no solo con el ocupante de la Oficina Oval. Afortunadamente, las generaciones pasadas han alumbrado el camino hacia la reconciliación nacional en tiempos aún más difíciles.

Al borde de una guerra civil que literalmente dividió a nuestra nación en dos, Abraham Lincoln pidió a la gente que no se perdiera de vista. Dijo en su discurso inaugural:

No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Aunque la pasión se haya tensado, no debe romper nuestros lazos de afecto. Los místicos acordes de la memoria, que se extienden desde el mismo campo de batalla y la tumba patriota hasta cada corazón viviente y piedra de hogar en toda esta vasta tierra, harán que el coro de la Unión los vuelva a tocar, como seguramente lo harán, los mejores ángeles de nuestro país. naturaleza.

Preste atención a las palabras de Lincoln. Debemos volver a nuestros principios fundacionales. Debemos redescubrir a nuestros mejores ángeles. Y debemos reconciliarnos entre nosotros, reparando los lazos de afecto que nos hacen compatriotas.

Miles Taylor

Octubre de 2020