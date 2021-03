Miley Cyrus le dedica carta a ‘Hanna Montana’ a 15 años de su estreno

Han pasado 15 años desde que se estrenó la serie infantil y juvenil Hanna Montana, protagonizada por Miley Cyrus, por eso, la estrella de Tennessee aprovechó el momento para dedicarle una carta.

A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 126 millones de seguidores, la intérprete de Wrecking Ball y Prisoner se tomó un momento para agradecerle al personaje de Disney Channel todo lo que le ha dado.

Hola Hannah, ha pasado tiempo, 15 años para ser exactos, desde la primera vez que me puse ese flequillo rubio en mi frente para esconder mi identidad y me puse una bata rosa con las siglas de HM en el corazón, en ese momento no supe que tú vivirías siempre en mi corazón”, escribió Miley.