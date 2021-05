Miley Cyrus, Guns N’ Roses y Megan Thee Stallion encabezan el festival BottleRock 2021 en Napa

Septiembre será el mes de los festivales y es que además del Pitchfork Music Festival en Chicago, también sera dicho mes en que se realice el BottleRock 2021 en Napa.

Este evento está programado del 3 al 5 de septiembre del 2021 en Napa Valley Expo y contará con la participación de Stevie Nicks, Foo Fighters, G-Eazy, Run the Jewels, Milky Chance, Chromeo y Dominic Fike, entre otras estrellas.

El anuncio del cartel renovado se dio a conocer a través de las redes sociales del festival que, además, promete comida, vino y cervezas.

El festival dio a conocer que los boletos saldrán a la venta este jueves 20 a las 10:00 AM.

