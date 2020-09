Millie Aguilar recibe premio Excelente como Mujer de negocios del año

Una latina fuerte que ama a sus hijas, su negocio, y le encanta superar los desafíos, son solo un par de formas de describir a Millie Aguilar, dueña de Red Rooster Contractors, y ganadora del Premio Excelente 2020 otorgado por La Noticia, en la categoría: Mujer de Negocios del Año.

Creciendo en Perú

Millie Aguilar se crió en Lima, Perú donde cuenta que recibía una buena educación, tenían personal que los ayudaban en la casa con la limpieza y la cocina. Se mudó a Estados Unidos hace 25 años.

Venir a este país me dio la oportunidad de convertirme en una mujer empresaria. En Perú estoy segura que hubiera tenido la influencia y la ayuda de familiares, o de mi papá, de gente conocida, o de contactos. En este país lo hice yo solita. Entonces yo creo que eso fue un gran logro y eso es mi mayor orgullo, dice Millie.

Red Rooster Contractors

Red Rooster Contractors se estableció en Charlotte hace 10 años.

Tenemos aproximadamente unos 20 subcontratistas que trabajan en diferentes rubros. Nuestra especialización es reparación e instalación de techos. Hacemos la instalación comercial y residencial y también podemos hacer renovaciones de interiores y exteriores, dijo Millie.

Siente que aprende mucho de sus empleados y ellos aprenden mucho de ella. A veces tiene que actuar como su mamá y orientarlos y dirigirlos y ver que hagan su trabajo bien. Se esfuerza por alcanzar la perfección y hacer que sus clientes se sientan lo más felices posible.

Siempre busco la perfección y el detalle en el trabajo que hacemos. Porque se que así logramos un mejor resultado. Queda mucho más bonito, va a lucir mejor y todo el mundo va a estar contento. Esto me ayuda a diferenciarme de otras compañías, dice Millie.

Millie cuenta que han habido ocasiones en que un proyecto no le ha gustado como quedó y ha mandado a sus empleados a que lo tumben y lo hagan de nuevo.

Amor y pasión por su trabajo

Millie no trabaja únicamente para ganar dinero, asegura que va a trabajar todos los días porque ama su negocio y la labor que hacen.

Recuerda que el amor por su trabajo fue influenciado desde su infancia, cuando veía a sus padres expresar pasión por sus actividades. Veía el amor y la pasión con que trabajaban, al quedarse horas extras porque querían terminar y querían hacerlo bien.

Uno de los secretos de su éxito también lo atribuye a su tendencia de dar más de lo que se espera.

Cuando vayas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas, da siempre un poquito más, dijo Millie. Yo creo que esto me ha ayudado en este negocio. Yo creo que siempre uno tiene que exigirse más.

Superar los desafíos que enfrenta como mujer

Aunque Millie es ahora una exitosa mujer de negocios, otros dudaban de ella al principio.

Una vez alguien me dijo que yo no era capaz. Me retó diciendo ‘vas a fracasar’, pero en lugar de desanimarme, esa fue la chispa que me motivó.” dijo y agregó que la mayor lección que ha aprendido en la vida fue nunca sentirse inferior.

A veces y no estoy hablando solamente de Estados Unidos sino también a nivel mundial, creo que la mujer se minimiza. Se disminuye inconscientemente. A veces creo que estamos limitadas por la sociedad, estamos limitadas por la cultura, y el ser humano tiene mucho potencial.

Millie confiesa que en sus inicios, cuando otros dudaban de ella, ella también dudaba de sí misma. Pero aprendió de los errores cometidos, esos errores la ayudaron a perfeccionar muchas cosas.

Habiendo comenzado un negocio por sí misma desde cero, Millie sabe el valor del trabajo duro. Le encantan los desafíos y encontrar formas de superarlos.

Disfruto de los retos. Me fascina encontrar problemas porque sé que los voy a solucionar. Porque sé que voy a encontrar una solución y voy a encontrar un resultado.

Orgullosa de ser latina

Millie se siente muy en contacto con su cultura y está orgullosa de ser latina.

Creo que ser latina es sinónimo de alegría. Sinónimo de fuerza, de carácter, de trabajo, de familia. Siempre trato de hablar lo más posible el español en mi casa. Tratamos de comer la comida de Perú. Tratamos de viajar para que mis hijas conozcan a mi país… para que conozcan sus raíces, su cultura. Que vean de dónde vienen, que se sientan orgullosas de todo lo que tenemos en nuestro país, dijo Millie.

“Nadie nace sabiendo, todo se aprende”

El consejo más importante que recibió Millie fue de su abuela. De niña pasaba los fines de semana con ella. Trataba de hacer las cosas por su cuenta y cuando no podía se frustraba.

Cada vez que tenía problemas para hacer algo, su abuela le decía: Mira y aprende. Nadie nace sabiendo, todo se aprende.

Cuando era niña, el consejo no tuvo mucho impacto, pero después de mudarse a Estados Unidos notó lo poderoso que eran esas palabras que le había enseñado su abuela.

Me volví más atrevida a la hora de los negocios. Cuando empecé el negocio yo no sabía absolutamente nada de techos, no sabía absolutamente nada de construcción y poco a poco fui aprendiendo, dijo Millie.

Datos rápidos

Hijas: Aracelly de 23 años y Miranda de 13

Libro favorito: Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes

Película favorita: Avatar

Comida favorita: Ceviche y paella

Personaje que admira: Nikola Tesla

Excelente Awards

Millie Aguilar será reconocida ante toda la comunidad con el premio Excelente como la Mujer de negocios del año en la gala virtual de Excelente a celebrarse:

Fecha: Sábado 19 de septiembre

Hora: De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Virtual – vía Zoom

Entrada: Gratis pero debe inscribirse con anticipación

Para inscribirse visite aquí.

