Millie Bobby Brown rompe en llanto y pide respeto a sus fans

Millie Bobby Brown rompió en llanto después de ser acosada por una de sus fans. La actriz subió un mensaje a sus redes sociales en donde platica su reciente experiencia con una fan. La estrella de Enola Holmes defendió su postura diciendo: “Soy un ser humano”.

En el video, que Bobby Brown subió a sus redes sociales, dijo sentir que le faltaron al respeto después de una extraña interacción con una fan. La estrella de 16 años subió un video llorando el lunes 30 de noviembre, día que la acosaron mientras salía a hacer unas compras navideñas.

Millie Bobby Brown se rehusó a que una fan tomara un video de ella

En su historia de Instagram, Millie relató que salió de compras con su madre y una niña la reconoció. La fan le pidió permiso para tomar un video de ella, pero Bobby Brown se rehusó pues la hizo sentir muy incómoda. “Ella dijo:” ¿Puedo tomar un video de ti? ” Yo dije: “Um, no”. Pero, ¿por qué alguien querría que le tomaran un video? ¿De mí? No es igual a que si fuera de las dos “, dijo la actriz.

Después Bobby Brown agregó: “No necesito justificarlo ante nadie. Si no quiero que me graben en video, no tengo que hacerlo”, añade.

Pero la fan no la dejaba de molestar. Así que Millie continuó su historia, diciendo: “Yo estaba pagando y ella pasó junto a mí y comenzó a grabarme de nuevo. Así que yo dije: ‘Soy un ser humano. ¿De qué manera te lo puedo pedir?’”.

En el video Millie trata de explicar llorando su sentir: “Me molesta que la gente intente traspasar los límites, y desearía que la gente fuera más respetuosa “.

La actriz asegura que ser famosa puede ser muy abrumador

La actriz después se defiende y exige que la traten mejor. “Todavía estoy tratando de navegar por todo esto y aún es abrumador …(refiriéndose a la fama). ¿Dónde están mis derechos para decir que no?”, cuestiona ella.

Por último la protagonista de “Stranger Things” pide a sus casi 40 millones de seguidores que sean más amables con los demás. “Tienen que mostrar más respeto por los demás, sin importar quiénes sean o qué hagan”, dijo.