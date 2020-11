Minecraft Dungeons: revelan fecha de función multiplataforma

En un tuit, Minecraft Dungeons reveló el estreno de su funcionalidad multiplataforma. Los aficionados del videojuego no tendrán que esperar mucho para ella, el próximo 17 de noviembre podrán disfrutar la versión multiplataforma para varios jugadores.

Con esta nueva funcionalidad, los jugadores de distintas consolas podrán participar en el juego. De acuerdo con Minecraft Dungeons, la versión multiplataforma funcionará en Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows y Xbox One.

Hasta el momento, no se ha realizado ningún anuncio sobre la posibilidad de disfrutar el videojuego desde Xbox Series.

Es casi el momento de unir fuerzas, sea cual sea la plataforma en la que juegues , tuiteó Minecraft Dungeons.

Heroes, are you listening?!

Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) November 11, 2020