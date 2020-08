Minneapolis en toque de queda tras saqueos

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, emitió un toque de queda en la ciudad hasta las 06:00AM del 27 de agosto debido a los saqueos ocurridos en Minneapolis tras la muerte de dos hombres, cuyo fallecimiento no fue ocasionado por la policía.

Los saqueos iniciaron luego de que un hombre afroamericano se suicidara tras cometer un homicidio. Aparentemente, los saqueadores creyeron que la muerte del hombre había ocurrido a manos de la policía de Minneapolis, pero en realidad no fue así.

“Hubo un homicidio, los oficiales de policía hicieron un trabajo extensivo en ubicar al tirador, ese tirador fue localizado y cuando los oficiales se estaban acercando a él, el individuo sacó un arma y se suicidó”, informó Frey en una rueda de prensa.

La policía de Minneapolis tuiteó la grabación donde se prueba que la muerte del afroamericano no ocurrió a manos de oficiales de policía.

*WARNING: This video contains graphic images* This evening, a murder suspect committed suicide as police approached them at 8th & Nicollet. No officer weapons were fired. This is a tragedy for our community that is still hurting. Our condolences go to the families of the victims. pic.twitter.com/2NyE4os7P0 — Minneapolis Police (@MinneapolisPD) August 27, 2020

Igualmente, videos publicados en Twitter muestran a personas ingresando a una tienda en Minneapolis donde generaron daños.

Frey hizo un llamado a las personas que protestaban en el centro (downtown) de la ciudad para que volvieran a sus casas. “Hemos impuesto un toque de queda que inicia de inmediato para asegurarnos que nuestras instrucciones están siendo acatadas”, informó el mandatario de Minneapolis el 26 de agosto en la noche.

Looting is now taking place at the Nicollet Mall in Minneapolis after a man committed suicide while being pursued by police. Any excuse to riot. pic.twitter.com/gWrLpc8eoJ — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 27, 2020

“Es un trágico incidente para todos y lo que necesita nuestra ciudad ahora es sanar. No necesitamos más destrucción ni daños a la propiedad. Eso es inaceptable”, subrayó el alcalde de Minneapolis.

La ciudad de Minneapolis ha sido un foco de protestas en contra de las muertes de personas afroamericanas a manos de policías desde que George Floyd murió a manos de funcionarios policiales esa en esa ciudad.

More looting in downtown Minneapolis. They've now breached the Saks 5th Avenue store on 6th and Nicollet and people are making out with lots of goods. pic.twitter.com/tgUIyoIMvf — Courtney Godfrey (@courtneygodfrey) August 27, 2020

Asimismo, en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin, se reportaron protestas después de que Jacob Blake fue abaleado por un oficial de policía. Las manifestaciones en Kenosha han dejado 2 muertos, un herido y otros daños.