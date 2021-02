Mira aquí el estreno de “Amor Ordinario” de Danna Paola

Danna Paola estrenará el 12 de febrero el videoclip de “Amor Ordinario”, tema promocional de su nuevo álbum “K.O.” y en La Noticia podrás disfrutarlo.

La cantante ya había publicado la canción “Amor Ordinario” en YouTube con sus letras como parte de los temas de “K.O.” que aún faltaban por revelar durante el lanzamiento del disco.

De acuerdo con adelantos revelados por la cantante en Instagram, el video tendrá una temática inspirada en la época medieval con hechizos de amor y príncipes.

Concierto de Danna Paola

El nuevo video se estrena en víspera del concierto digital “Welcome to my Break Up Party” que Danna Paola ofrecerá el 13 de febrero.

La también actriz estrenó en enero el videoclip de “Calla Tú”, filmado en plano secuencia con un contenido reivindicativo hacia las mujeres y sus derechos a una vida sin violencia ni discriminación.

“Amor Ordinario” de Danna Paola es una balada sobre una desilusión amorosa con una musicalización contemporánea donde la cantante presume altos tonos de su voz acompasados por el sonido del piano, la guitarra y los violines.

