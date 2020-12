Mira aquí el nuevo videoclip de Eminem, “GNAT”

Eminem está sorprendiendo a todos sus fanáticos con el lanzamiento de un nuevo álbum y un videoclip para su canción “GNAT”, todo el mismo día.

“GNAT” es parte de los nuevos temas que Eminem incluyó en su último disco “Music to be Murdered By – Side B”, una edición de lujo del último disco del cantante estrenado en enero de 2020.

En el videoclip de “GNAT”, Eminem recrea el asunto más relevante del año: la pandemia de coronavirus, al igual que lo hace la nueva canción del rapero.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El rapero se muestra usando un traje protector amarillo en algunas tomas y en otras lucen enfermo recibiendo tratamiento.

También, los murciélagos aparecen volando en el video, haciendo referencia al presunto origen animal del coronavirus responsable de la COVID-19 .

El director del nuevo videoclip es Cole Bennett y, para mayor sorpresa, no fue estrenado directamente en el canal de YouTube de Marshall Mathers, nombre real de Eminem.