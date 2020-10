El 14 de octubre es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Es un buen día para saber cómo convertirse en un donante de órganos, entendiendo lo que realmente significa y alejándose de algunos mitos.

La Clínica Mayo hizo una serie de preguntas y respuestas que derriban algunos mitos principales que impiden a algunas personas ser donante de órganos.

A pesar de que todas estas dudas son comprensibles, también es una opción pensar en la cantidad de vidas que pueden salvarse.

Quiero ser donante de órgano, pero…

Mito: Si soy donante de órganos y tengo una emergencia el personal del hospital no se esforzará para salvar mi vida.

Realidad: Los médicos tienen la obligación y el deber de concentrarse en salvar la vida de un paciente sobre la mesa.

Mito: Pueden declarar mi muerte antes de que esté realmente muerto.

Realidad: A las personas donan te de órganos se les hacen más pruebas para determinar que están realmente muertas respecto a las que no lo decidieron.

Mito: Mi religión no admite la donación de órganos.

Realidad: Aunque la donación de órganos es aceptada en el catolicismo romano, el islamismo, la mayoría de las ramas del judaísmo y creencias protestantes, ante las dudas las personas pueden consultar con las autoridades que los rijan.

Mito: Estoy limitado por la edad para decidir donar mis órganos.

Realidad: Si te consideras muy joven incluso los menores de 18 años pueden ser registrados como donantes de órganos, aunque la decisión final será responsabilidad de tus padres o tu tutor legal. Y si te consideras pasado de años, considera que no hay una edad límite definida para donar órganos. Incluso si pensaras que por la edad los órganos podrían no servir, no hay muchas afecciones médicas que descalifiquen a las personas para donar órganos.

Mito: No podré tener un funeral con ataúd abierto.

Realidad: Los cuerpos de las personas que han donado órganos y tejidos se prepara con respeto y se visten adecuadamente para los actos funerales.

¿Cómo ser donante de órganos?

Administración de Recursos y Servicios de Salud dispone de una sección donde las personas pueden solicitar inscribirse como donantes de órganos.

Luego de tomar la decisión los interesados pueden inscribirse en línea o personalmente en su departamento local. Todo lo que necesita es su información de identificación y su licencia de conducir o número de identificación con foto.