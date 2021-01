Mitt Romney califica impugnación electoral de “atroz”

El senador republicano Mitt Romney emitió un comunicado en rechazo a la impugnación electoral que realizará el próximo 6 de enero una coalición de senadores de su mismo partido, liderados por Ted Cruz.

En su sitio web, Mitt Romney publicó un comunicado donde califica la impugnación de disparate .

El senador Ted Cruz anunció el 2 de enero que junto a un grupo de senadores no certificarán los votos electorales de ciertos estados donde consideran que hubo irregularidades a menos que se haga una auditoría en cada uno de ellos.

La atroz estratagema de rechazar a los electores puede aumentar la ambición política de algunos, pero amenaza peligrosamente a nuestra República Democrática. El poder del Congreso para rechazar electores está reservado para las circunstancias más extremas e inusuales , aseguró Mitt Romney al respecto.

Mi colega, el senador Ted Cruz y los cofirmantes de su declaración argumentan que el rechazo de los electores o una auditoría electoral dirigida por el Congreso restablecería la confianza en las elecciones. Disparates , aseguró Romney.

Por su parte, Cruz y otros senadores emitieron el 2 de enero un comunicado conjunto en el que también reconocen que conseguirán oposición en el Congreso ante su decisión.

No somos ingenuos. Esperamos que la mayoría, si no todos los demócratas, y quizás más de unos pocos republicanos, voten lo contrario. Pero el apoyo a la integridad electoral no debería ser un tema partidista , aseguraron Cruz y los otros cofirmantes del comunicado.