Las críticas al Chicharito Hernández en el LA Galaxy por su bajo rendimiento han sido severas en las últimas semanas, donde la afición le tiró con todo al mexicano. Pero parece haber una explicación al mal momento del goleador con el conjunto angelino: la mala relación de Javier con el resto de sus compañeros.

De acuerdo al periodista Diego Cora de la cadena ESPN, Chicharito Hernández tiene una pésima actitud en el vestuario y no se lleva con sus compañeros, al grado que consideran que el mexicano se cree mejor que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos.

Según las fuentes de Cora, Hernández Balcázar solo le dirige la palabra a su compatriota y viejo amigo, Jonathan dos Santos, por los que el resto de sus compañeros han optado por ser indiferentes con él.

“Me dicen que se siente Cristiano Ronaldo y Messi juntos. Viene, se habla solamente con un jugador con su misma nacionalidad (me imagino que debe ser Jonathan Dos Santos) y con el resto no se habla. Los jugadores lo miran ya medio de costado porque se cree una mega estrella”, dijo Cora en el programa ‘Jorge Ramos y su banda’.

Críticas del Chicharito al equipo

Sin ser el principal motivo, la mala relación de Chicharito con sus compañeros podría ser uno de los factores que tengan inmerso al Galaxy en su racha negativa de seis partidos perdidos al hilo.

Cabe mencionar que tras la derrota del Galaxy ante Seattle Sounders del 27 de septiembre, Javier Hernández comentó frustrado que daba la impresión que el equipo jugaba con miedo, declaraciones que pudieron haber detonado la mala relación con sus compañeros.

“En la primera mitad dejamos ir el juego por completo, no mostramos esa personalidad, parece que jugamos con mucho miedo, no intentamos. Ellos anotaron dos goles muy rápido y no reaccionamos”, dijo Chicharito en aquella ocasión.