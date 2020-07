El comentarista deportivo, Drew Pells, fue despedido de Vavel USA debido a que bromeó con temas de índole racial durante un partido de la MLS entre Orlando City e Inter de Miami.

Durante el partido inaugural del torneo MLS is Back, el jugador colombiano del Inter de Miami, Andrés Reyes sufrió una lesión, y cuando las cámaras lo capturaron en su rictus de dolor, Drew Pell intentó hizo una comparación con el caso de George Floyd, quien murió a manos de un policía.

“Este es un verdadero momento de ‘no puedo respirar’, no uno fabricado por los medios. Pensamientos y rezos. Espero que Reyes este bien”, publicó Pell en Twitter.

This is a real "I can't breathe" moment, not one manufactured by the media

Thoughts and prayers. Hope Reyes is okay#ORLvsMIA #orlandocity #InterMiamiCF pic.twitter.com/eDehF0gxEv

— Drew Pells (@DrewPells) July 9, 2020