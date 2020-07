El exfutbolista del New York City FC, David Villa, recibió acusaciones de acoso sexual por parte de una exempleada del club neoyorquino de la MLS.

La franquicia de Nueva York aseguró que ya está haciendo las investigaciones pertinentes.

Una mujer con el nombre de usuario, Skyler B, en Twitter, confesó el 17 de julio que en su paso por el New York City como becaria, David Villa la tocaba cada día.

“Pensé que estaba logrando la oportunidad de mi vida cuando me dieron esa plaza de becaria. Lo que obtuve fue que David Villa me tocara cada día y que mis jefes pensaran que ello representaba un gran material de comedia”, señaló.

Skyler decidió cambiar de ámbito profesional, debido a que su estancia en el club de la MLS la hizo cambiar su concepto del mundo del deporte.

“El acoso por el que pasé en el NYCFC fue tan desagradable que ahora la idea del deporte profesional me aterra. Siento terror por permanecer en el ámbito deportivo. Estoy cambiando toda mi carrera”, escribió.

La joven contó que aparte de que era acosada por el exfutbolista, en el trabajo le reprochaban el no tener una buena actitud con los jugadores y compañeros.

“Las mujeres suficientemente valientes para contar sus historias en voz alta son mis heroínas. Algún día. Todavía me parece hilarante que me hayan dicho constantemente que yo tenía una actitud terrible en ese trabajo, como si no me estuviera presentando todos los días, sabiendo que iba a ser blanco de toqueteos o burlas o de dos manos colocadas por detrás”.

El Guaje Villa negó todo

David Villa negó las acusaciones a través de un comunicado por parte de su agencia, VOS USA.

“Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas”, manifestó. “No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC… Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el Club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana.

“Por supuesto, cooperaré totalmente con NYCFC porque sus acusaciones también están dirigidas al Club… Es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio. Repito que estas acusaciones son totalmente falsas”, sentenció.